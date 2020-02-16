شبه مجاني.. تدشين موقع إلكتروني لاتحاد الغرف السياحية لأول مرة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرفة السياحية، عن تدشين أول موقع إلكتروني لاتحاد الغرف السياحية يربط جميع أنماط السياحة المصرية، على أن يتم الإعلان عنه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم 26 فبراير الجاري.

ومن المقرر، عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، يوم الأربعاء 26 فبراير الجاري لبحث ميزانية الاتحاد واعتمادها للموسم الجديد.

وقال عاصم، لمصراوي، اليوم الأحد، إن العمل على إنشاء الموقع استغرق 6 أشهر بتكلفة لا تذكر (شبه مجاني) من قبل أحد الشركات الإلكترونية المصرية تحت إشراف الاتحاد ويعمل عليه فريق متكامل لرفع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالسياحة بشكل يومي، حيث يضم كل المعلومات والأخبار والبيانات المفيدة عن القطاع السياحي.

وأوضح أن الموقع يواكب التطورات العالمية، ويربط مواقع الغرف السياحية الخمس ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية بجانب الاتحاد الأوروبي وكل المدن السياحية المصرية المختلفة وتخصيص "يوزر وباسورد"، بالإضافة إلى ربط كل محاضر اللجان ومحاضر إدارة الاتحاد المتعلقة بالسياحة، حيث سيكون لهذه اللجان "يوزر وباسورد"، بجانب ربط محرري السياحة بالموقع للدخول وقراءة كل الأخبار التي يبحثون عنها والمسموح بنشرها.

وأشار عاصم، إلى أن اجتماع الجمعية العمومية المرتقب، سيستعرض الانجازات التي جرت خلال عام، من حيث عرض الهيكلة والميزانية، والموازنة التقديرية للعام الجديد، بالإضافة إلى الإعلان عن المشرعات المقبلة ضمن استراتيجية الاتحاد، موضحًا أن هناك ميزانية ضخمة للاتحاد يتم وضعها بعد إضافة بعض التعديلات عليها، وذلك استعدادًا لإعلانها للجميع خلال الاجتماع.