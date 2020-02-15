"أمطار على القاهرة".. الأرصاد تعلن عن موجة "عدم استقرار" جديدة لمدة 4 أيام

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

أعلنت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأحد، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات لتكون أقل من المعدلات الطبيعية.

وقالت شاكر لمصراوي، اليوم السبت، إن هناك زيادة في فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، تمتد إلى متوسطة الشدة على القاهرة وشمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بسرعات مختلفة.

ونصحت شاكر المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، ومتابعة النشر ات الجوية بصفة مستمرة لمعرفة درجة الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة لمعرفة أحوال الطقس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارا من اليوم السبت، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كميات الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة، وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى الأربعاء الـ 19 من فبراير الجاري.