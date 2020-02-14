أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

وفود أجنبية تزور متحفي "سوهاج" و"رشيد الوطني"

04:07 م الجمعة 14 فبراير 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب - محمد عاطف:

استقبل متحف رشيد الوطني ومتحف سوهاج القومي، عددًا من الوفود الأجنبية، تفعيلا لخطة وزارة السياحة والآثار لتنمية الحركة السياحية الوافدة لمختلف المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم الجمعة، إن متحف رشيد الوطني استقبل وفدا من القنصلية الفرنسية برئاسة جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية، وقام أمناء المتحف بمرافقة الوفد داخل قاعات العرض المتحفي وشرح القطع الأثرية بها وتعريفهم على تاريخ وحضارة مدينة رشيد العريقة من خلال تلك القطع، كما قاموا بإهدائهم منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها المدينة.

وأوضح أن متحف سوهاج القومي استقبل وفدا سياحيا من أستراليا، والذي قام بجولة داخل قاعات المتحف ومعرفة القطع الأثرية بها، مؤكدا أن تلك الوفود حرصت على تسجيل إعجابها بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية لها داخل المتاحف.

وفود أجنبية متحف سوهاج متحف رشيد الوطني تنمية الحركة السياحية

الخبر التالى:

وزير السياحة يستقبل وفد الصداقة الفرنسية المصرية​
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. أجواء الزمالك في قطر.. محاضرة فنية وتوافد الجماهير