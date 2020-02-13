"الزراعة" تصدر توصياتها لمكافحة آفات ثمار النخيل

القاهرة - أ ش أ:

أصدرت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة إرشادية تتضمن توصيات ونصائح للمزارعين تساعدهم في مكافحة الآفات التي تصيب ثمار النخيل.

وقال رئيس الحملة الدكتور محمد كمال عباس، في بيان، اليوم الخميس- إن النشرة تتضمن إرشادات عامة لمكافحة آفات الثمار أهمها رش رأس النخلة خلال الشتاء؛ للتخلص من الآفات الموجودة بها في حالة فترة سكون أو بيات شتوي، وكذلك التخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة، حيث تعتبر مأوى للغبار خلال فترة الشتاء، واستخدام مصائد الضوئية لجذب آفات ثمار النخيل لخفض تعداد الآفات ومعرفة ميعاد ظهورها حتى يمكن اختيار الميعاد المناسب لتدخل الكيماوي أو المكافحة الحيوية.

وأضاف عباس أن التوصيات تشمل أيضا أنه في حالة وجود إصابات بدودة البلح الكبرى أو دودة البلح الصغرى (الحميرة) يتم الرش بعد العقد مباشرة أو استخدام المكافحة الحيوية، فضلا عن أنه للوقاية من "حلم الغبار" في المناطق التي ظهرت بها الإصابة العام الماضي، يتم الرش بالكبريت الميكروني مرتين على الأقل وبين الرشة والأخرى 21 يوما بداية من شهر يونيو وفي حالة ظهور الإصابة يتم استخدام المبيدات الأكاروسية الموصى بها وبين الرشة والأخرى 21 يوما .

وأضاف أنه يتم تكيس الثمار مع بداية التلوين؛ للوقاية من الآفات وخصوصا دودة أبودقيق الرمان وقبل إجراء التكيس للثمار يتم إجراء رش وقائي للثمار إذا لم يتم استخدام مكافحة الحيوية، إضافة إلى عدم خلط البلح المتساقط مع السليم، حيث يؤدي ذلك إلى رفع معدلات الإصابة إن وجدت، وعدم تخزين الثمار لمدة طويلة في المزرعة تحت ظروف غير جيدة، وعدم تخزين التمور في مخازن لا تستوفي شروط التخزين الجيد.

وأشار رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى ضرورة تغطية الثمار بعد الجمع مباشرة عند تركها فترة في الحقل قبل النقل للمخزن وخصوصا ليلا لأن معظم آفات الثمار تنشط ليلا، والتعبئة في صناديق نظيفة تم تطيهرها قبل التعبئة، وترك ممرات في المخازن وترك مسافة بين ارتفاع الصناديق والسقف لا تقل عن متر لسهولة انتشار الغازات التي تستخدم في مكافحة آفات المخازن وسهولة أخذ العينات لمعرفة نسبة الإصابة ومتابعة الإصابة في الثمار خلال فترة التخزين، فضلا عن ضرورة جمع التمور الناضجة على النخيل بعد النضج مباشرة وعدم تركها بدون جمع لمدة طويلة، حيث تتعرض بذلك للإصابة.