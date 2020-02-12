أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

وفاة علي رضوان رئيس اتحاد الأثريين السابق

10:39 م الأربعاء 12 فبراير 2020
وفاة علي رضوان رئيس اتحاد الأثريين السابق

علي رضوان رئيس اتحاد الأثريين السابق

كتب - محمد عاطف:

توفي اليوم الأربعاء، الدكتور علي رضوان أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة، ورئيس اتحاد الأثريين السابق.

حصل رضوان على الدكتواره في الآثار المصرية القديمة فى يوليو 1968 من جامعة ميونخ بألمانيا، رأس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة (1980 - 1987)، ثم تولى عميد كلية الآثار جامعة القاهرة (1987 - 1993).

كما حصل رضوان على جائزة الدولة التشجيعية في الآثار (1983)، وعمل كعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعضو شعبة التراث الحضاري والأثري بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية.

علي رضوان اتحاد الأثريين المجالس القومية المتخصصة

الخبر التالى:

في عيد الحب.. 50% تخفيضًا على التذكرة الثانية بمصر للطيران
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس