حدث في 8 ساعات| 7 حوافز لتنظيم الأسرة.. والصحة تحذر من 3 أدوية

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية، واكتشاف وزارة السياحة والآثار 83 مقبرة بمنطقة آثار كوم الخلجان بالدقهلية، فضلًا عن مناقشة مجلس الوزراء المشروع القومي لتنظيم الأسرة وعرض 7 حوافز للأسر لتنظيم النسل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.