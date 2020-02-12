جهاز دمياط الجديدة يشن حملة على وحدات "إسكان الشباب"

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن لجنة الحجز الإدارى المنوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والمرور الدوري على الوحدات المتأخر عليها مستحقات مالية، قامت بشن حملة على عدد من الوحدات السكنية "إسكان الشباب" بالحي الرابع، المتأخر عليها أقساط لبنك التعمير والإسكان، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب في بيان اليوم الأربعاء،:"تم خلال الحملة التنبيه على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد المستحقات المتأخرة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم، حيث سيتم توقيع الحجز الإدارى وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليهم قسطين فأكثر"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي هذه الوحدات السكنية المخالفة، وكذا استمرار تلك الحملات للتمكن من تحصيل المتأخرات المالية.