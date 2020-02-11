"الزراعة" تتابع استخراج الكارت الذكي في أسيوط

كتب - أحمد مسعد:

أجرى المهندس إبراهيم سرور مدير مديرية الزراعة بأسيوط، يرافقه المحاسب منتصر الأبجيجى رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري، جولة تفقدية لبنوك القرية التابعة للبنك الزراعي، للوقوف على جدية العمل وانتظام آليات التنسيق الموضوعة مسبقًا بين مديرية الزراعة بأسيوط وقطاعات البنك الزراعي المصري لتسليم السادة الحائزين كارت الفلاح الذكي.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة الانتهاء من استخراج الكارت الذكي للفلاحين.

ويتم استخراج الكارت من بنوك مركز القوصية (المنشأة الكبرى – القوصية – بني قرة)، حيث تأتي الجولة للوقوف على معوقات توزيع الكارت للحائزين وحث القائمين وكذا المتواجدين من الحائزين وقت الزيارة للتواصل مع باقي أقرانهم لسرعة الاستلام، وكذا شرح فوائد كارت الفلاح الذكي وكروت ميزة التي يوفرها البنك الزراعي المصري مجانا لمواكبة التحول الرقمي وآلية السداد الإلكتروني.