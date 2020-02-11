"اقتراحات النواب" توافق على التوسع في محطات الغاز الطبيعي بالصعيد

كتبت - ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح النائب محمد الغول، بالتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بصعيد مصر وبينه محافظة قنا، في ضوء إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعمل على تصديره.

وقال النائب محمد الغول، أمام الأعضاء، إن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في هذا الملف، سواء بالتوصيلات المنزلية وكمّ التسهيلات التي تقدم للمواطنين من أجل الاقبال على هذه التوصيلات، حيث نتائجها الإيجابية لتقليل الضغط على المواد البترولية.

وأوضح أنّ مصر لديها وفرة كبيرة منه بعد إعلان الاكتفاء الذاتي، ما يتطلب أن يكون هناك خطة واضحة نحو التوسع في محطات الغاز بالصعيد وفي القلب منها محافظة قنا ومراكزها الكبرى، مثل نجع حمادي تسهيلا على السيارات التي تعمل بالغاز.

ولفت إلى أن التوسع في المحطات يخدم المنظومة ككل، ويسهّل على المواطنين، خاصة أنّ أعداد المحطات الموجودة قليلة جدًا، وتسبب مشقة على المواطنين، ومن ثم التوسع فيها من شأنه أن يحقق نسب إقبال كبيرة على ذلك، مشيرا إلى أنّ مساحات الأراضي متاحة في الصعيد لمثل هذه المحطات، حتى لو تم التوافق على إنشائها بالطرق السريعة من قبل الشركة الوطنية.

واتفق معه ممثلي الحكومة على أن يتم وضعه في خطط السنوات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تكون نجع حمادي في قنا من الأولويات، تسهيلا على المواطنين الراغبين بالعمل بالغاز الطبيعي على مستوى السيارات.

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