"مستقبل وطن": مؤتمر "إيجبس 2020" يعكس تشجيع الدولة للاستثمار في البترول

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة، اليوم الثلاثاء، يعكس مدى اهتمام الدولة ودعمها لقطاع البترول على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف "منظور"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "ايجبس 2020"، حدث عالمي لما يحظى به من إقبال ومتابعة دولية وإقليمية مُتنامية في كل عام، بالإضافة إلى أنه نافذة إعلامية تستهدف سرد إنجازات الدولة المصرية التي حققتها في السنوات الأخيرة الماضية، عن صناعة البترول والغاز بطرح الخطط الإستراتيجية والمستقبلية التي تساهم في جلب وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد أن معرض مصر الدولي للبترول، فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة من خلال الجلسات النقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، مُشيرًا إلى أن شركات البترول المُشاركة في المؤتمر سيكون أمامهم إتاحة الفرصة للترويج عن أنشطتهم وخدماتهم التي يقدمونها على نطاق دولي بما يسهم في تنمية أعمالهم بالأسواق العربية والإفريقية.

وأوضح أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية في مصر وصل إلى 359 مليون طن، وبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11.6 مليار دولار، كما بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا وتلك الإحصاءات تعد أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر، مُذكرًا أن قطاع البترول حقق فائض في الميزان التجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة، وارتفع نسبة الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول إلى 1 تريليون جنيه منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الأربع سنوات الماضية.

ويشارك في مؤتمر "ايجبس 2020" هذا العام270 مُتحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك بالمؤتمر من 14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة، وتعقد 36 جلسة فنية و10 جلسات إستراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة.​