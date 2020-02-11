عبدالعال: "اقتصادية قناة السويس" ستقود مصر لنهضة اقتصادية كبرى

كتب - أحمد علي:

أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها هيئة قناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكداً أنها منطقة واعدة وستقود مصر إلى نهضة اقتصادية كبرى.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العال بمقر المجلس اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بحضور وكيل مجلس النواب سليمان وهدان ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب كمال عامر والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي. تم خلال اللقاء استعراض المشروعات القومية والتنموية التي تتم في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقال الفريق أسامة ربيع أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة، لافتا إلى خلو الهيئة ومنشآتها من فيروس "كورونا" وأن الهيئة اتخذت كل التدابير الاحترازية الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمنع دخول الفيروس.

وفي ختام اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس إلى الدكتور علي عبدالعال.