أزمة جديدة بين البرلمان والصحة.. ونائب: "موظف قالي مجلسك ميقدرش يفصلني"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من عدم تقديم رد غدًا الأربعاء عما بدر من أحد موظفي مكتب وزارة لم يسمها بإثارة الموضوع في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي يوجه فيها النواب طلبات إحاطة وبيانات وأسئلة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وقال أحد النواب إنه لا يجد ردًا على طلباته من الوزارة طوال 4 سنوات.

وعقب عبدالعال على ما قاله النائب: "لو كنا على قلب رجل واحد كانت الناس سمعت بس للأسف".

وأشار رئيس البرلمان إلى أن أحد النواب اشتكى إليه غاضبًا اليوم أن أحد الوزراء رفض مقابلته، وموظف من مكتب هذا الوزير خرج وقال له ردا لن استطيع تكراره، حسب قوله.

وطالب عبدالعال برد على الواقعة من الحكومة في ظل وجود ممثلها وزير شئون المجالس النيابية.

وتدخل النائب فتحي قنديل، وأوضح أنه النائب المقصود، والوزير هو وزيرة الصحة، والموظف قال له "الموضوع لا أنت ولا المجلس بتاعك تقدر تفصلني من شغلي".​