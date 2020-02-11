بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"​

كتب - محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، لحضور فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020".

ويعقد المؤتمر تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة" والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية.

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