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السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2020"

09:55 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2020"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

السيسي ايجبس 2020 بترول الغاز

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