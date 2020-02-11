السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2020"

كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".