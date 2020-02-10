تجميد عضوية النقابات وسحب جواز السفر.. 7 نتائج تترتب على الإدراج بـ"الكيانات الإرهابية"

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومعروف إعلاميًا بـ"الكيانات الإرهابية"، قبل إحالته إلى مجلس الدولة.

وحذفت خلال المناقشات، القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي من تعريف الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى حذف فقدان الوظيفة العامة أو الدعم التمويني أو الحذف من عضوية الاتحادات والجمعيات، بالنسبة لأثر الإدراج في الكيان الإرهابي.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة الأولى من القانون على 5 نتائج، ستترتب بعد إدارج الشخص ضمن القانون، نستعرضها في التقرير التالي..

ونصت الفقرة على: "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك"..

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5- حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7- تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق الغير حسن النية، عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة، وفقًا لأحكام هذه المادة.

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