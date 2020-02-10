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​وكيل "الصحفيين": توصيات لجنة التحقيق في استقالة "يونس" سترفع لمجلس النقابة

10:06 م الإثنين 10 فبراير 2020
​وكيل "الصحفيين": توصيات لجنة التحقيق في استقالة "يونس" سترفع لمجلس النقابة

خالد ميري

كتب- مصطفى علي:

قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إن اللجنة الخماسية المُشكلة بقرار من نقيب الصحفيين من أعضاء مجلس النقابة، للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها هشام يونس عضو المجلس، وأمين الصندوق السابق، تجري حاليًا مشاورات لبحث إجراءات بدء التحقيق في الاستقالة، حيث من المقرر أن يتم إخطار "يونس" بالمثول أمام اللجنة، وعرض أسباب استقالته المسببة.

وأضاف ميري لـ"مصراوي"، أنه من المقرر أن تحقق اللجنة في أقوال "يونس" والتحقق من مدى صحتها من عدمه، موضحًا أن اللجنة فور انتهاء أعمالها سترفع نتائج التحقيقات لمجلس النقابة، لإصدار قرار بشأنها.

وأوضح ميري، أن المجلس لا يمكن أن يُسقط عضوية أحد أعضائه، لكنه يملك حق قبول الاستقالة المسببة التي تقدم بها، موضحًا أن كل هذه الأمور قيد التحقيق.

وكشفت مصادر بمجلس النقابة لـ"مصراوي"، عن أن هناك خلافات داخل لجنة التحقيق المُشكلة، بسبب اعتذار بعض الأعضاء عن الاستمرار فيها، لرفضهم مبدأ أن يكونوا خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه، مطالبين بأن تتشكل اللجنة من أعضاء بالجمعية العمومية من شيوخ المهنة، لحسم الموقف.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، دعا اللجنة لبدء الانعقاد اليوم للتحقيق في الاستقالة المسببة لهشام يونس عضو المجلس وأمين الصندوق السابق، وذلك في رسالة أرسلها لأعضاء الجمعية العمومية.

خالد ميري نقابة الصحفيين هشام يونس

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