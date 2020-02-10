عبدالعال: القاهرة رقم 6 عالميًا من حيث عدد السكان

كتب- محمد نصار:

ثمن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جهود منظمة اليونسكو ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، الداعمة لتعزيز تبادل الخبرات الناجحة، وزيادة فرص الترابط بين المدن العربية ولتحقيق مدن خالية من العنف والتميز والكراهية.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ التي ألقاها في الجلسة الحوارية التي تنظمها اليونسكو ضمن المنتدى الحضري العالمي العاشر المنعقد في أبو ظبي، تحت عنوان كيف نبني مدنًا شاملة للجميع" حول المشاركة العامة للوصول إلى المعلومات والرياضة من أجل إدماج الشباب وتعليم المواطنة وحقوق الإنسان، كما قدم الشكر لدولة الإمارات لاستضافتها لهذا الحدث المهم.

وذكر المحافظ أن القاهرة عاصمة مصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن كونها من أكبر التجمعات العمرانية في الوطن العربي والقارة الأفريقية وعلى مستوى العالم، وتشهد نموًا سكانيًا واسع النطاق حيث تعد المدينة رقم 6 عالميًا من حيث عدد السكان في إقليم القاهرة الكبرى والذي فاق 20 مليون نسمة، ما يضع على عاتق المحافظة مسئولية التخطيط السليم لنمو حضري مستدام.

ولفت عبدالعال إلى مساهمة القاهرة بأكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي القومي، كما أنها تستقطب أعدادًا كبيرة من المهاجرين والنازحين إليها من المحافظات الأخرى، سعيًا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتتميز بتنوع ثقافي واجتماعي وعمراني كبير خاصة وأنها تحتضن القاهرة التاريخية التي تعد واحدة من أبرز المناطق الأثرية.