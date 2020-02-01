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برلماني: إنشاء الموانئ الجافة يكشف حرص الحكومة على تطوير قطاع النقل

10:51 م السبت 01 فبراير 2020
برلماني: إنشاء الموانئ الجافة يكشف حرص الحكومة على تطوير قطاع النقل

النائب محمد عبدالله زين الدين

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن اتجاه الدولة لإنشاء الموانئ الجافة يدل على حرص الحكومة لإزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المصدرين، مشيدًا بإعلان الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنشاء أول ميناء جاف في مصر.

وأوضح زين الدين أن الموانئ الجافة أحد أهم حلقات النقل واللوجستيات، إذ تسهم في تخفيف العبء عن الموانئ البحرية، وتحسين استغلالها وزيادة معدل دوران البضاعة فيها، فضلًا عن أنها تساعد في تسهيل دخول التجارة للبلاد، كما يعزز من مركز وتنافسية مصر في التقارير الدولية التي تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص؛ مؤشر الإفراج الجمركي، وتقليل عدد أيامه، وتنشيط حركة البيع.

محمد عبدالله زين الدين لجنة النقل بمجلس النواب مجلس النواب الحكومة

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