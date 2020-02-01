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فؤاد بدراوي: سأظل خادمًا لحزب الوفد

04:58 م السبت 01 فبراير 2020
فؤاد بدراوي: سأظل خادمًا لحزب الوفد

النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، الشكر لأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد على تزكيتهم له على منصب السكرتير العام.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.
وأشار بدراوى إلى أن هذه ثقة كبيرة جدا فيه، وتعهد ببذل قصارى جهده لرفعة حزب الوفد ومصالحه، قائلا: "سأكون خادمًا لحزب الوفد في أي منصب وأي مكان".

حزب الوفد فؤاد بدراوي

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