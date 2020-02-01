أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

القوى العاملة: فض إضراب 27 عاملا ببني سويف وصرف علاوة 7%

04:01 م السبت 01 فبراير 2020
القوى العاملة: فض إضراب 27 عاملا ببني سويف وصرف علاوة 7%

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب – يوسف عفيفي:

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة ببني سويف، من فض إضراب 27 عاملا بمصنع الضحى للتعدين، وذلك بعد أن انتقل مدير ووكيل المديرية، ومدير التشغيل، ومكتب شرق النيل، لمقر المنشأة وتفاوضوا مع إدارة الشركة على مطالب العاملين، والتوقيع على تسوية ودية من المسئولين عن المصنع وممثلين عن العمال المضربين على التسوية والتنازل عن الشكوى المقدمة من العمال وعودتهم للعمل.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته- بحسب بيان، لمدير المديرية محمد طلعت عبد النبي، بالتواصل مع إدارة المصنع لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة تلقت من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع إدارة الشركة والعمال على صرف الزيادة السنوية بحد أدنى 7% علاوة، وتحرير عقود عمل لمن أمضى فترة الاختبار، والتأمين على غير المؤمن عليه، ووضع أساس الحوافز لمن يتخطى معدل الإنتاج.

وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.

مديرية القوى العاملة بني سويف صرف علاوة إضراب عمال بني سويف مصنع الضحى للتعدين

الخبر التالى:

مجلس الجامعات: فصل 177 طالبا بعد ثبوت قبولهم بشهادات مزورة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أبطال أفريقيا.. الزمالك 0 - 0 أول أغسطس .. تغطية مباشرة