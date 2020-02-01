برلماني: إجلاء المصريين من الصين مجانا يؤكد حجم الدولة المصرية ومكانتها

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد العقاد، إن القيادة السياسية تثبت يوما تلو الآخر أنها حريصة على مصلحة المواطنين، وأن كرامة المواطن المصرى أصبحت في المقام والأساس الأول، لافتا إلى أن تحمل الدولة المصرية نفقات وتكاليف الإجلاء بداية من ثمن التذاكر وكافة الإجراءات والوقاية والحجر الصحي لمدة 14 يوما للمواطنين المتواجدين في الصين تؤكد أن الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة حريصة على صحة المواطنين، وأن المواطن هو أغلى ثروة قومية للبلد.

وأوضح العقاد، في بيان، أن هناك من يشكك ويروج الأكاذيب خاصة في المنابر الإرهابية وقنوات الإخوان التي تبث من الدول الداعمة للإرهاب، ولكن دائما الدولة المصرية ترد بالأفعال، فتحمل الدولة تكاليف إجلاء المواطنين من الألف للياء يؤكد أن مصر دولة قوية، وكبيرة، وحريصة على مصلحة مواطنيها، ففي الوقت الذي تتحمل فيه مصر كافة نفقات الإجلاء، قامت الجالية الأمريكية بتحصيل ألف دولار للمقعد الواحد، وهناك بعض الدول التى رفضت عودة أبنائها من الصين، وفي هذا الوقت مصر تقوم بالإجلاء المجاني لأبنائها.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن التاريخ سيسجل كل هذه المواقف بحروف من نور بداية من الحرب على الإرهاب والعديد من المواقف التي لا تعد ولعل آخرها حتى الآن هذا الإجلاء المجاني للمواطنين المتواجدين في الصين، حيث لم تقوم أي دولة بمثل هذا العمل على مستوى العالم.​