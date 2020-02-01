فيديو| وزير الخارجية يكشف عن الموعد النهائي لمفاوضات سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التوصل إلى قرار نهائي شامل لمفاوضات سد النهضة سيكون خلال 30 يومًا، وذلك باعتبار أن الرئيس الأمريكي حدد هذا الموعد كتاريخ نهائي، بعده لن تكون هناك أي جولات إضافية للتفاوض.

وأضاف "شكري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة: "حققنا بعض التقدم في الاتفاق على مفاهيم مهمة، وتم وضع أرقام ومعايير وقواعد حاكمة، واعتماد الجانب الأمريكي لها كنصوص نهائية".

يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا، توصلوا إلى اتفاق بشأن وضع جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، ووضع آلية تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان الجمعة "بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل. ووضع آلية تتضمن إجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والتشغيل".

واتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.