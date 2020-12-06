أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رابطة الإنجيليين: إنشاء مدرسة جديدة للتعافي من المثلية الجنسية

04:01 م الأحد 06 ديسمبر 2020
رابطة الإنجيليين: إنشاء مدرسة جديدة للتعافي من المثلية الجنسية

القس طونى جورج

كتب- مصراوي:

أعلن القس طونى جورج، مؤسس خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيليين فى مصر والشرق الأوسط، عن إنشاء مدرسة جديدة للتعافي من المثلية الجنسية، تبدأ فعالياتها فى 26 ديسمبر الجاري ولمدة 8 أسابيع بمقر الخدمة بمصر الجديدة.

وقال القس جورج، فى بيان له اليوم الأحد، إن المدرسة تستهدف الذين يصارعون مع الميول غير المرغوب فيها، والتى تظهر نتيجة ما مروا به في مرحلة الطفولة، والأكثر خطورة على الشباب اليوم هو "فقدان الهوية"، وهناك العديد من الأسباب التي تقود إلى الميول المثلية، والشفاء من المثلية ليس مستحيل فقد خلق الله بداخلنا مرونة بدرجة تسمح لنا بالتغير والتخلص من الميول المثلية.

وأضاف طوني، أن الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع الذى نعيش فيه هو ما دفعنى إلى عمل مدرسة التعافى من المثلية، خاصة وأن الأعداد في تزايد مستمر، مؤكدا وجود فريق من المعالجين متخصصين في التعافي من الميول المثلية وإدمان الجنس، ويشارك في قيادتها مجموعات من المتعافين من المثلية.

القس طونى جورج خدمة TC رابطة الإنجيليين

الخبر التالى:

الكنيسة تكشف لمصراوي أسباب قرارها بوقف القداسات والصلوات مجددًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 118014

    عدد المصابين

  • 103324

    عدد المتعافين

  • 6750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 66819125

    عدد المصابين

  • 46211147

    عدد المتعافين

  • 1533655

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| العالم يقترب من 66 مليون إصابة وفئات لها الأولوية في الحصول على اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا