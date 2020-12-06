رابطة الإنجيليين: إنشاء مدرسة جديدة للتعافي من المثلية الجنسية

كتب- مصراوي:

أعلن القس طونى جورج، مؤسس خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيليين فى مصر والشرق الأوسط، عن إنشاء مدرسة جديدة للتعافي من المثلية الجنسية، تبدأ فعالياتها فى 26 ديسمبر الجاري ولمدة 8 أسابيع بمقر الخدمة بمصر الجديدة.

وقال القس جورج، فى بيان له اليوم الأحد، إن المدرسة تستهدف الذين يصارعون مع الميول غير المرغوب فيها، والتى تظهر نتيجة ما مروا به في مرحلة الطفولة، والأكثر خطورة على الشباب اليوم هو "فقدان الهوية"، وهناك العديد من الأسباب التي تقود إلى الميول المثلية، والشفاء من المثلية ليس مستحيل فقد خلق الله بداخلنا مرونة بدرجة تسمح لنا بالتغير والتخلص من الميول المثلية.

وأضاف طوني، أن الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع الذى نعيش فيه هو ما دفعنى إلى عمل مدرسة التعافى من المثلية، خاصة وأن الأعداد في تزايد مستمر، مؤكدا وجود فريق من المعالجين متخصصين في التعافي من الميول المثلية وإدمان الجنس، ويشارك في قيادتها مجموعات من المتعافين من المثلية.