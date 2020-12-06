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مطار القاهرة: سفر ووصول 154 رحلة لنقل 19 ألف راكب اليوم

02:51 م الأحد 06 ديسمبر 2020
مطار القاهرة: سفر ووصول 154 رحلة لنقل 19 ألف راكب اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وصول 77 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 آلاف راكب، كما يغادر المطار 77 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل حوالي 10 آلاف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 19 ألف راكب على متن 154 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.​

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية عودة حركة الطيران

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