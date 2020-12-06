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ضبط أقراص ترامادول مخدر بالمطار مع راكب قادم من ألمانيا

12:08 م الأحد 06 ديسمبر 2020
ضبط أقراص ترامادول مخدر بالمطار مع راكب قادم من ألمانيا

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أقراص ترامادول مخدر، مع راكب مصري فور وصوله من ألمانيا أخفاها بين طيات ملابسه، بهدف تضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها .

وقالت الجمارك في بيان لها، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من برلين، اشتبه سامح محمود محمد سعيد رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصري، وبالعرض على هاشم مصطفي مدير الجمرك، قرر تكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك واحمد سيد ابراهيم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب.

وأوضحت الجمارك، أنه تم العثور على 370 قرصا من عقار الترامادول المخدر، تركيز 200 مل، مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه .

وقرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 53، وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإحالة الراكب للنيابة .

مطار القاهرة الدولي ألمانيا ترامادول

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