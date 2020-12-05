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الجيزة: غلق شارع الأهرام وطريق النصر لتنفيذ محطتي مترو "الرماية - الأهرام"

12:03 م السبت 05 ديسمبر 2020
الجيزة: غلق شارع الأهرام وطريق النصر لتنفيذ محطتي مترو "الرماية - الأهرام"

شارع الأهرام

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر.

كما أعلنت المحافظة غلق طريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي جزئيا بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان.

يأتي ذلك في إطار استلام مواقع تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق محطات (الرماية - الأهرام).

شارع الأهرام طريق النصر محافظة الجيزة غلق طرق

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