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التنمية المحلية: غلق 1388 محلًا ومقهى ومطعمًا وورشة لمخالفة المواعيد الجديدة

01:56 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
التنمية المحلية: غلق 1388 محلًا ومقهى ومطعمًا وورشة لمخالفة المواعيد الجديدة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب - محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق ١٣٨٨ من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ٧ محافظات هي: "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم"، وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

وأوضح التقرير، أن قرارات الغلق تضمنت ٢١٨ محلًا تجاريًا بـ٦ محافظات منها غلق ٨٥ محلًا بالقاهرة و٩١ محلًا بالإسكندرية و٢٤ محلًا بدمياط و١٠ محلات بكفر الشيخ و٥ محلات بالجيزة و٣ محلات بالقليوبية، كما يتضمن القرارات غلق ١٠٢٣ مقهى بـ٥ محافظات حيث تم غلق ٩٥٧ مقهى بمحافظة القاهرة، و٥٦ مقهى بالإسكندرية، و٦ مقاهٍ بالفيوم، ومقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط.

ولفت التقرير إلى أنه تم أيضًا غلق ١٣٦ ورشة صناعية منها ١٢١ ورشة بالقاهرة، و١٣ ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق ١٠ مطاعم، منها ٩ مطاعم بالإسكندرية، ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، وأشار شعراوي إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز؛ للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقًا للمواعيد الجديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

وطالب اللواء محمود شعراوي من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدًا أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وأمنهم والحفاظ على موارد الدولة.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.

محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مقهى مطعم تطبيق المواعيد الجديد فيروس كورونا

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