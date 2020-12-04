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في 7 نقاط.. مرفق الكهرباء يوضح طرق الحماية من مخاطر الدفايات

12:36 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
في 7 نقاط.. مرفق الكهرباء يوضح طرق الحماية من مخاطر الدفايات

طرق الحماية من مخاطر الدفايات


كتب - محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم النصائح اللازمة للمواطنين لضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر عند استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الحساسية التى يمثل سوء استخدامها خطر على حياة أى إنسان.

وأشار الجهاز فى بيان له إلى أن هناك عدة شروط لابد من اتباعها للحماية من مخاطر الدفاية وهى فيما يلى :_

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و ألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الأقل.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

المدفأة مخاطر الدفايات المدفأة الكهربية

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