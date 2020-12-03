أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

برلماني: كلمة السيسى بشأن لبنان تاريخية وتضمن عودة بيروت لدورها العربي

09:08 م الخميس 03 ديسمبر 2020
برلماني: كلمة السيسى بشأن لبنان تاريخية وتضمن عودة بيروت لدورها العربي

النائب محمد المسعود

كتب- مصراوي:

وصف النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، رؤية وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته عبر "الفيديو كونفرانس" في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت بالتاريخية والتي تضمن عودة دولة لبنان الصديقة إلى دورها تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وطالب "المسعود"، في بيان اليوم، من المجمتع الدولي وجميع اللبنانيين والقوى السياسية داخل لبنان إعطاء أكبر اهتمام لجميع القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس السيسى خاصة تأكيده على أهمية وقوف المجتمع الدولي بالكامل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل هذه الظروف الصعبة ودعوته لكافة القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني للحيلولة دون الدخول في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية .

وأشاد النائب محمد المسعود، بتأكيد السيسي، على أن هذا المؤتمر يمثل رسالة لكافة السياسيين اللبنانيين بأن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان فور تشكيل حكومة جديدة من ذوي الخبرة والنزاهة ومن خارج منطق المحاصصة والاصطفاف السياسي وهو المطلب الذي عبرت عنه مختلف أطياف الشعب اللبناني اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى على عدم وجود حل للأزمة اللبنانية إلا عن طريق تلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني الشقيق واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي بما يتيح استئناف الدعم للبنان وانتقاله من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة الدعم الاقتصادي.

محمد المسعود مجلس النواب بيروت السيسي

الخبر التالى:

جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إخلاء سبيل جاسر عبد الرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا