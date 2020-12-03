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الرئيس يصدق على قانوني تنظيم الإعلانات بالطرق العامة وإعادة تنظيم هيئة الأوقاف

03:11 م الخميس 03 ديسمبر 2020
الرئيس يصدق على قانوني تنظيم الإعلانات بالطرق العامة وإعادة تنظيم هيئة الأوقاف

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

نشر القانونان بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.​

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