من البيت.. "الري" توضح كيف يدير الفلاح أرضه عبر الموبايل



كتب- أحمد مسعد:



استمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لأحد مزارعي محافظة الدقهلية حول استخدام وسائل الري بالتنقيط، مطالبا بعقد لقاء للفلاحين للتعرف على التجربة.



وقال عبدالعاطي، اليوم الخميس، إن تجربة الري بالتنقيط واحدة من وسائل الري الحديث التي تطبقها الوزارة مع المزارعين على الأرض، مشيرا إلى أن المزارع سيتابع مواعيد الري عبر هاتفه المحمول خلال 6 أشهر.



جاء ذلك خلال جولة الدكتور محمد عبدالعاطي للاطلاع على تجربة الري بالتنقيط لأحد الفلاحين، برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وفي ذات السياق أكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس قطاع الرصد والاتصالات بوزارة الري، لمصراوي، على أن المنظومة تعتمد على وضع مجسمات بالتربة الزراعية متصلة بجهاز الهاتف التابع بالمزارع، لافتا إلى أن المزارع يستقبل مشعرات على هاتفه بنقص الرطوبة؛ مما يدفع المزارع للري مرة أخرى.



وفي ذات السياق أكد المهندس محمد غانم متحدث الري، أن زيارة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تأتي نتيجة جهود قطاع تطوير الري الذي يعمل على تحويل الأراضي الزراعية من الري بالغمر إلى الري الحديث.



وأضاف غانم، لمصراوي، أن المزارع هو من يقوم بالتعاقد على المنظومة والوزارة توفر المتبعة مع البنك المركزي والدعم الفني، لافتا إلي أن منتقدي هذه القروض أو المنظومة على خطأ؛ لأن مراقبة الأرض توفر 8 شكائر سماد وتتيح استهلاك مياه أقل وإنتاجية محصول أعلى بأفضل جودة.



وأشار المتحدث الرسمي بالوزارة، إلى أن الوزارة ستدعم طرق الري الحديث بكل قوة بهدف تدعيم وسائل الري الحديث سواء بالتنقيط أو بالرش.