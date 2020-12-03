غدا وبمشاركة 7 وزارات.. مصر تحتفل بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس
كتب- يوسف عفيفي:
ينظم صندوق تحيا مصر، غدا الجمعة، احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.
وبحسب بيان وزارة السياحة، يشارك في الاحتفالية كل من وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعددا من سفراء الدول الأجنبية.
كما سيطلق الصندوق خلال المؤتمر حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.
واحتفالا بهذه المناسبة، سيتم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
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