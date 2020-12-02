رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس المجلس الوطني الإماراتي بذكرى يوم الاستقلال

كتب- مصراوي:

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش ‏بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الاستقلال".

وأفاد بيان لمجلس النواب، بأن عبدالعال تقدم في البرقية إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة ‏وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، والذي وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.

وتابع رئيس مجلس النواب: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم ‏وصانع وحدتها، الذي ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربي المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، ‏وهي ذات المسيرة والنهج الذي انتهجه أبناؤه المخلصين".

وأضاف عبدالعال: "إننا في مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفاناً بروابط ‏الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان ‏بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع ‏عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادي مصر.​