أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تحذير عاجل من "غرفة السياحة" للمواطنين بشأن تنظيم رحلات عمرة

05:50 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
تحذير عاجل من "غرفة السياحة" للمواطنين بشأن تنظيم رحلات عمرة

رحلات العمرة


كتب- يوسف عفيفي:

حذرت غرفة شركات السياحة، المواطنين من التعامل مع الإعلانات الوهمية بشأن تنظيم رحلات عمرة حتى لا يقعوا فريسة للمستغلين وعمليات النصب.

وأكدت الغرفة، في بيان اليوم، أنها تعمل بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام.

وأشارت الغرفة، إلى أن التحديات التي تواجه الموسم كبيرة وغير مسبوقة نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كورونا والتداعيات العديدة بذلك، منوهة بأن كافة الجهات بالدولة تبدي مساندة كبيرة لشركات السياحة في الإعداد لموسم العمرة والضوابط المنظمة له وذلك لتحقيق الهدف الأسمى للجميع وهو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق رحلة آمنة صحيا لهم منذ مغادرة البلاد وحتى العودة سالمين.

وتابعت الغرفة: "وفي هذا الإطار، ورغم الجهود الحثيثة من كافة الجهات ومن شركات السياحة لتحقيق سفر آمن للمواطنين، فقد تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الإعلانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعي تنظيم رحلات العمرة".

وأكدت الغرفة، أنه لم يتم الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة حتى الآن، مشددة على أنه حتى يتم وضع تلك الضوابط وإعلانها فلن يتم السماح بتنظيم أية رحلات عمرة تحت أي مسمى وذلك حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين".

وأهابت الغرفة، بالمواطنين الحذر التام من التعامل مع مثل تلك الإعلانات الوهمية حتى لا يقع المواطن فريسة للمستغلين ولعمليات نصب واحتيال نظرًا لعدم قانونية تنظيم رحلات العمرة حاليًا لعدم صدور القرارات التنفيذية لها وعدم وجود أي ضامن لتنفيذ رحلات العمرة بالشروط التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين لغياب عناصر الإشراف والرقابة سواء بمصر أو السعودية، وافتقارها لأدنى درجات الأمان والسلامة المطلوبة في رحلة العمرة، الأمر الذي يضع جميع المشتركين في هذه الإعلانات تحت المساءلة القانونية.

وشددت غرفة السياحة، على قرار رئيس مجلس الوزراء والذي ينظم العمل بالبوابة وإجراءات السفر من خلالها لعدة أنواع من التأشيرات بضرورة الحصول على باركود من البوابة ومن خلال شركات السياحة التي تعد الجهة الوحيدة بمصر المخول لها تنظيم رحلات العمرة والتعامل مع البوابة.

وأوضحت: هناك التزام تام من شركات السياحة وسلطات كافة المنافذ المصرية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وما تضمنه من ضوابط وإجراءات واضحة لتنظيم رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط.

تنظيم رحلات العمرة غرفة السياحة

الخبر التالى:

بالصور.. بروفات الموكب العالمي لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: وزيرة الصحة تكشف أعلى 3 محافظات سجلت إصابات بفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا