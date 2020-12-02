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محافظ القاهرة يكشف الموعد النهائي لغلق باب التصالح في مخالفات البناء

03:54 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
محافظ القاهرة يكشف الموعد النهائي لغلق باب التصالح في مخالفات البناء

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة


كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وطالب المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

مخالفات البناء مهلة التصالح محافظ القاهرة خالد عبد العال

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