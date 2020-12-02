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مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية

02:49 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية

العدادات الكودية

كتب- محمد صلاح:

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية عام 2020.
في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وآوضحت الوزارة فى بيان لها ،أنه ستستكمل شركات توزيع الكهرباء الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصه االالكترونية الموحده لخدمات الكهرباء.

وجدير بالذكر آن المنصة الألكترونية تلقت أكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2 مليون وحدة.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

ممارسات الكهرباء العداد الكودي شركات الكهرباء

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