"بحوث الصحراء" ينظم دورة تدريبية حول طرق عزل وتعريف المسببات المرضية النباتية بالمناطق الصحراوية

كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور عبد الله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، الدورة التدريبية تحت عنوان "طرق عزل وتعريف المسببات المرضية النباتية (الفطرية والبكتيرية) بالمناطق الصحراوية المستصلحة ومكافحتها".

جاء ذلك في حضور د.فاطمة علي رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة، والدكتور خالد زكي وكيل الشعبة، والدكتور عبير الحديدي رئيس قسم وقاية النبات، تماشيًا مع سياسة مركز بحوث الصحراء بنقل التكنولوجيا الحديثة وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العلمي.

وقال زغلول إن الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف على الأمراض النباتية الفطرية والبكتيرية بالمناطق الصحراوية المنزرعة من حيث مدى انتشارها وضراوتها، وطرق تشخيص الأمراض النباتية ومسبباتها بالمناطق الصحراوية المنزرعة وتقنيات النانو تكنولوجي وتطبيقاته في مجال أمراض النبات.

وأشارت رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة إلى أنه بجانب المحاضرات النظرية هناك تدريب عملي بمعامل القسم بمجمع المعامل ومعمل النانو تكنولوجي؛ حيث سيتم التعريف بطرق أخذ العينات وشرح طرق عزل وتعريف مسببات أمراض النبات الفطرية والبكتيرية، وتحضير بعض مركبات النانو واختبار تأثيرها على بعض الفطريات الممرضة للنبات، وتستهدف الدورة أعضاء هيئة التدريس بقسم وقاية النبات وطلبة الجامعات والدراسات العليا والمهندسين الزراعيين بمناطق الاستصلاح الحديثة والتخصصات ذات الصلة.