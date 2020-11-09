الحجز بدأ.. كيف تحصل على شقة من الإسكان؟ (تغطية خاصة)

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، اليوم الاثنين، بعد أن تم تخصيص الأسبوع الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر \المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها: 100 متر و110 و120 مترًا، بـ 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

كما يتم طرح 25 ألف شقق ضمن الإسكان المتوسط بمساحات مختلفة، وصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

المواصفات وأماكن الطرح:

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