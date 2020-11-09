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رئيس "جهاز الشروق": انتهاء تخطيط الحارات المرورية ومسار دراجات جديد بمحور عرابي

10:51 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من تخطيط الحارات المرورية ومسار دراجات جديد بمحور "أحمد عرابي" بالمدينة، وهو الطريق العرضي الموازي لطريق السويس والواصل بين مداخل المدينة على الطريق (1، 2 ، 3)، وذلك تحقيقاً لشروط السلامة المرورية بمدينة الشروق.

وأوضح الغيطي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال باتجاهي المحور بإجمالي 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وذلك بالمرحلة الأخيرة التي تربط من مدخل السويس (3) حتى تقاطع محور الحرية والبالغ طولها (3كم)، وبعرض طريق (14م)، بخلاف الجزيرة الوسطى ورصيف مشاة بكل اتجاه.

وفي ذات السياق، أضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ مسار دراجات بطول (3كم) بإجمالى (6كم) بالاتجاهين بذات المحور، ويعتبر المسار الجديد ثانى أطول مسار دراجات بالمدينة، بهدف إتاحة الفرص لراغبى ممارسة رياضة الدراجات من خلال توفير أكثر من موقع بمدينة الشروق.

وقال رئيس جهاز "الشروق": إن ذلك يأتي في ضوء دراسة شبكة الطرق بالمدينة وخلق محاور عرضية جديدة لسهولة الانتقال العرضي بالمدينة، مشيراً إلى قرب الانتهاء من تركيب كشافات إنارة ليد والل​

تخطيط الحارات المرورية محور عرابي عبدالرءوف الغيطي جهاز تنمية مدينة الشروق

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