"سيرة القاهرة" تنظم حملة جديدة لرفع المخلفات من سبيل حسن أغا أرزنكان (صور)

نفذت مبادرة "سيرة القاهرة"، حملة لتنظيف سبيل حسن أغا أرزنكان، وهو أثر يحمل رقم 420 بشارع تحت الربع، ورفع مخلفات القمامة والرديم من الداخل والخارج وتنظيف اللوحات الكتابية.

ويعود تاريخ السبيل لسنة 1830م، ومنشيء هذا السبيل هو حسن أغا بن صالح الأرزنكاني الذي ينحدر بأصوله لبلاد الأرمن وقد كان من كبار رجال دولة محمد علي باشا، وتولى منصب كبير البوابين في دولة الباشا، وهو منصب بروتوكولي يختص بمراسم استقبال ضيوف الباشا.

ونال الأرزنكاني حظوة كبيرة لدى الباشا وكان يصحبه في حله وترحاله طبقًا لما أورده الجبرتي في تاريخه، وأقام الأزرنكاني هذا السبيل ليكون من أعمال البر التي تتكفل بسقي الماء للعطاشى ورد له السبيل الجميل، بأن خلد اسمه ولولاه لذهب اسم الأرزنكاني طي النسيان.

وصمم السبيل على غرار المتبع في أسبلة دولة محمد علي بواجهة دائرية تنقسم لثلاث شبابيك تسبيل، يعلوها نصوص كتابية كتبت باللغة التركية العثمانية، وكان موقع السبيل حيويا ليؤدي وظيفته إذ يقع فى شارع تحت الربع - أحمد ماهر حاليًا- وهو شارع تجاري مزدحم ما يستدعي توافر المياه للمارة بهذا الشارع الذي يعج بالمارة.

ويعج شارع تحت الربع بالعديد من الآثار المملوكية والعثمانية، مثل زاوية فرج بن برقوق المعروفة بزاوية الدهيشة وجامع فاطمة شقرا وقبة الكلشني وغيرها.