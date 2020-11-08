وزير النقل: نخطط لمد خط سكة حديد حتى مدينة بنغازي الليبية

كتب- مصراوي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يوجد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها وزارة النقل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA، والذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 نوفمبر 2020، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أنه قد تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء –التشغيل- نقل المشروع لملكية الدولة (BOT)؛ وهي (إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور- قنا- سفاجا- الغردقة)، و(إنشاء خط سكة حديد الروبيكي- العاشر- بلبيس، وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه)، و(إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق- المعادي- الخصوص) و(إنشاء خط سكة حديد أسوان- توشكى، ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان).

و(إنشاء خط سكة حديد الفردان- بئر العبد- العريش- رفح، مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً إلى مدينة طابا)، و(إنشاء خط سكة حديد مرسى مطروح- ميناء جرجوب)، و(إنشاء خط مرسى مطروح- سيوة، ومد خط مطروح- السلوم إلى مدينة بنغازي بليبيا)، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبو قير بالإسكندرية، مرورًا بدمياط والمنصورة الجديدة.

وتابع الوزير بأنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT، أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA.