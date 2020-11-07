"مصر للطيران" تسيِّر 99 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب خلال 48 ساعة

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستسيِّر خلال 48 ساعة رحلاتها إلى 99 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 10700 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا الأحد بمعدل 42 رحلة؛ واحدة إلى كل من (بغداد، الرياض، بيروت، أربيل، أنجامينا، أبوجا، لاجوس، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، أمستردام، دبي، أبوظبي، روما، فرانكفورت، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا)، و7 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم)، و3 رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4200 راكب.

بينما تسير "مصر للطيران" اليوم السبت، 57 رحلة إلى كل من: (بغداد، أكرا، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، نيويورك، باريس، مدريد، موسكو، البحرين، المدينة المنورة، جنيف، بروكسل، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، أثينا، عنتيبي، الشارقة، أديس أبابا)، ورحلتين إلى كل من (الرياض، بيروت، الدمام، أبوظبي، دبي، إسطنبول، الخرطوم)، و3 رحلات جوية إلى (جدة)، و11 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6500 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.