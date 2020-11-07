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انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

08:55 ص السبت 07 نوفمبر 2020
انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

أرشيفية

انطلق الماراثون الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الداخل، صباح اليوم السبت ولمدة يومين.

وانطلق التصويت بالداخل اليوم السبت الوافق 7 نوفمبر الجاري وغدًا الموافق 8 نوفمبر، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمصريين في الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

انتخابات مجلس النواب 2020 انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية عمليات التصويت

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