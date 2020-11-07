​"فستان أحمر".. عرض يناقش الختان والتحرش والزواج المبكر بالسحيمـي الثلاثاء

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، العرض المسرحي "فستان أحمر"، لفرقة "بصمة" للمسرح المجتمعي والتفاعلي.

يتناول العرض قضايا العنف المجتمعي، مثل الختان، والتحرش، والزواج المبكر والعنف الأسري، ومكانة المرأة وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع.

يعد العرض نتاج لورشة عمل استمرت 6 أشهر على كيفية استخدام الفنون وبخاصة فنون الأداء لمعالجة القضايا الاجتماعية وإحداث تغييرات إيجابية على المستوى النفسي والاجتماعي سواء للجمهور وفريق العمل، من خلال متدربين يقفون لأول مرة على خشبة المسرح.

يشرف على الورشة وتدريب الممثلين: مخرج العرض شريف القزاز وهو مخرج العرض وهو استشارى تأهيل بالفن ومخرج مسرحى تفاعلى.. قدم العديد من الورش الفنية فى مجال العلاج عن طريق الفن وعمل مع العديد من منظمات المجتمع المدنى والوزارات الحكومية، والأخصائية النفسية أمانى عبد المنعم وهى إختصاصية نفسية إكلينيكية ومدربة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة التعاون الألمانى.