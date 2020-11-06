"الكيلو بـ12 جنيهًا".. "الفلاحين": تصدير الطماطم يرفع الأسعار

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه رغم الارتفاع الجنوني في أسعار الطماطم بأسواق التجزئة، وتراوح أسعار كيلو الطماطم ما بين 10 و12 جنيهًا وارتفاع أسعار عداية الطماطم ما بين 130 إلى 200 جنيه، لم يتوقف تصدير الطماطم، مؤكدًا تصدير كميات تقترب من 140 ألف طن حتى الآن، ما يؤدي لاستمرار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أبوصدام، أن فترة ارتفاع أسعار الطماطم قد تطول بسبب السماح بالتصدير، دون النظر للاحتياجات المحلية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أهمية التصدير في حالة وجود فائض، إلا أن السماح بالتصدير مع قلة المعروض، يتسبب في ارتفاع كبير للأسعار.

وتابع عبدالرحمن أن برودة الجو قد تؤخر نضج محصول الطماطم، ما يساهم في قلة المعروض وإطالة مدة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى قلة المساحة المنزرعة من الطماطم في العروة الحالية، والتي لا تتعدى 125 ألف فدان، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية لانتشار التقاوي والبذور المغشوشة وتفشي بعض الأمراض النباتية وسوء الأحوال المناخية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن اعتماد المستهلك المصري على الطماطم الطازجة، وغياب ثقافة استخدام صلصة الطماطم، يزيد من قلة المعروض ويرفع الأسعار.

وأوضح أن الطماطم تزرع في مصر في 3 عروات أساسية، هم "الصيفي" و"النيلي" و"الشتوي"، إلا أن تداخل العروات والتغير المناخي وعدم وجود خطة زراعية واضحة، يساهم في عدم استقرار الأسعار.

وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على الطماطم، لوضع حد لعدم استقرار الأسعار، الذي يضر المستهلك تارة والفلاح تارة أخرى، مع المتابعة الدقيقة للاستيراد والتصدير ومدى توافقه مع الاحتياحات المحلية، لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، حفاظًا على الأمن الغذائي لكل المصريين.