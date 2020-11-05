نيابة عن السيسي.. وزير الإسكان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التنزاني

كتب- محمد عبدالناصر:

غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة متجهًا إلى دولة تنزانيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التنزاني "جون ماجوفولي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقرر إجراؤها اليوم الخميس بمدينة "دودوما" العاصمة الإدارية لتنزانيا.

ومن المقرر أن يزور وزير الإسكان، مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجاري تنفيذه بواسطة تحالف شركتي المقاولون العرب و السويدي إلكتريك، يرافقه المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العطار، نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على سير العمل بالمشروع.