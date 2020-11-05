مصدر حكومي يكشف أسباب تأخر إعلان أسماء المستحقين لمنحة الـ 500 جنيه



كتب- يوسف عفيفي:



كشف مصدر بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أسباب تأخر الإعلان عن أسماء المستحقين لمنحة الـ 500 جنيه حتى الآن، والتي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من وباء كورونا المستجد.



وقال المصدر لمصراوي، اليوم الخميس، إن ذلك يرجع إلى استمرار أعمال اللجنة الحكومية المُشكلة في تنقية أسماء المتقدمين للحصول على "الدفعة الرابعة" من المنحة.



وأوضح أن وزارة القوى العاملة، هي الجهة المختصة التي لديها عدد العمالة المصرية، وهي التي تقوم بجميع الإجراءات، وهي أيضاً من ستعلن الأسماء المستحقة وإرسال رسائل نصية للمستحقين وموعد الصرف عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله عند تحديث البيانات الشهر الماضي.



وتضم اللجنة الحكومية المُشكلة كل من (مجلس الوزراء - وزارة القوى العاملة - وزارة التخطيط - وزارة الاتصالات- وزارة التموين).



وتتمثل الفئات المستحقة أولا في المتضررين بالفعل من فيروس كورونا المستجد نتيجة عملهم في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني، ولا يحصلون على معاش من أية جهة حكومية أو خاصة.



وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال 6 أيام، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل من التحديث والتسجيل عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء، وذلك عقب إغلاق الحكومة باب تسجيل البيانات يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.



وتعمل الحكومة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، وتجنب الازدحام والتكدس حرصا على سلامتهم وعدم وقوع أية أضرار على المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وكانت الحكومة فتحت لمدة ستة أيام، بدءا من 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر الماضي، باب تسجيل البيانات، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ 500 جنيه.



جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة الشهر الماضي، باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.