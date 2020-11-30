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نائب بـ"الشيوخ": 3 أعضاء شرط تمثيل الأحزاب باللجنة العامة للمجلس

03:32 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
نائب بـ"الشيوخ": 3 أعضاء شرط تمثيل الأحزاب باللجنة العامة للمجلس

النائبة أمل رمزي

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، إن المادة الخاصة بتشكيل اللجنة العامة باللائحة الداخلية للمجلس التي تم الانتهاء منها تضمنت تمثيلًا مشرفًا لكل الأحزاب، وذلك بعد الاستقرار على أن يكون لكل حزب ممثل بـ3 أعضاء في المجلس عضو في اللجنة العامة.

وأضافت رمزي: "هذه الخطوة من شأنها إثراء الحياة السياسية والحزبية والمناقشات باللجنة العامة من خلال تمثيل أوسع للأحزاب في اللجنة العامة، وهو ما يؤكد الديمقراطية في اتخاذ القرار".

وأوضحت عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ أن اللجنة العامة لديها العديد من الاختصاصات، بالإضافة إلى الموضوعات المحالة إليها من قِبل رئيس المجلس، ودراسة التقارير الدورية، ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وهذه المشاركة الحزبية العريضة تنعكس على العمل الحزبي وأداء الغرفة التشريعية الثانية بشكل أوسع وأشمل وأعم، واتساقًا مع ضرورة توسيع قاعدة العمل السياسي خلال الفترة المقبلة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حزب الوفد سيعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة، مع الجهات المعنية بهذا الأمر، المتمثلة في الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، ونائبه، مؤكدة أن الديمقراطية ستكون هي العامل الأساسي في عمل الغرفة التشريعية الثانية، ولحزب الوفد بشكل عام تحت القبة.

وأكدت رمزى أن مجلس الشيوخ يثري العمل البرلماني والحياة السياسية، وذلك من خلال إسهامات تشريعية في العديد من القضايا والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن، طبقًا للصلاحيات الممنوحة إياه في الدستور، بما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، في ظل القامات السياسية والكفاءات في مختلف المجالات التي يضمها المجلس.

النائبة أمل رمزي مجلس الشيوخ

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