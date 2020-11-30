أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

نائب رئيس جهاز "خليج السويس" تتفقد محطات وشبكات الصرف الصناعى

12:02 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، محطة الصرف الصناعي بالمنطقة ومحطات الرفع وشبكة الصرف وبالوعات صرف الأمطار بالمنطقة الصناعية بعتاقة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي كميات من مياه الأمطار خلال التقلبات الجوية في موسم الشتاء.

وأكدت "مخلوف"، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحطات تحسبًا لأي ظروف جوية طارئة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، مشددةً على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحطات الصرف الصناعي والروافع لتجنب حدوث أى أعطال خلال النوَّات القادمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية شمال خليج السويس.

المهندسة أسماء مخلوف جهاز تنمية شمال خليج السويس شبكات الصرف الصناعى

الخبر التالى:

مش هنمشي ورا كل زائر.. مدير آثار سقارة يعلق على واقعة "فتاة السيشن"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا