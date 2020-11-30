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شبورة وانخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء

11:34 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
شبورة وانخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء

شبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأربعاء المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يشهد حالة من الأجواء المستقرة، في ظل سطوع الشمس على أغلب المناطق، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتستمر حتى الثامنة صباحًا، وهي إحدى ظواهر استقرار الطقس.

وتابعت الهيئة: "تشهد السواحل الشمالية اليوم الإثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مطروح والسلوم".

وأوضحت الهيئة أن الأمطار غدًا الثلاثاء ستكون متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، وخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش ورفح، أما الوجه البحري فسيشهد أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة.

أما بعد غدٍ الأربعاء، فتوجد أمطار متوسطة على بعض المناطق من مطروح والسلوم، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل ويكون الطقس شديد البرودة، لكن خلال فترات النهار يمكن وصف الطقس باللطيف على معظم المناطق ويستمر على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 20 حتى 22 درجة نهارًا و13 ليلًا، والسواحل الشمالية 19- 13، وجنوب سيناء 25- 17، وشمال الصعيد 22- 10، وجنوب الصعيد 25- 13.

شبورة الطقس سقوط الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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